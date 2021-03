Docente morta quattro giorni dopo il vaccino: chi era Annamaria Mantile

Annamaria Mantile, insegnante di inglese dell'istituto comprensivo Pavese di Napoli, sabato scorso si era recata alla Mostra d'Oltremare per la prima dose di vaccino Covid. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma il giorno successivo, la domenica, ha iniziato ad avvertire un malessere generalizzato e problemi respiratori. Ha contattato il suo medico, ma le sue condizioni fisiche sono via via peggiorate e per la 62enne residente in via Bernardo Cavallino non c'è stato nulla da fare. E' spirata per un arresto cardiocircolatorio quattro giorni dopo il vaccino.

Aperta un'inchiesta

I familiari della docente hanno presentato una denuncia ai carabinieri. E' stata aperta un'inchiesta e disposto il sequestro della salma. Al momento non è stata provata alcuna correlazione tra la morte di Annamaria e il vaccino. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare la professoressa da parte dei suoi studenti.