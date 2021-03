Insegnante muore pochi giorni dopo la prima dose di vaccino: aperta un'inchiesta

Annamaria Mantile, 62 anni, insegnante di inglese dell'istituto comprensivo Pavese di Napoli, è deceduta pochi giorni dopo la somministrazione della prima dose del vaccino Covid. La donna, residente in via Bernardo Cavallino, si è vaccinata sabato alla Mostra d'Oltremare. Già dalla domenica ha accusato problemi respiratori e un malessere generale, per poi morire quattro giorni dopo il vaccino Covid.

I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, come spiega l'Agi. Disposto il sequestro della salma e l'autopsia per risalire ai motivi del decesso.

L'inchiesta dovrà stabilire eventuali connessioni tra la vaccinazione e la morte della docente, che al momento sono tutte ancora da dimostrare.