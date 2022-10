Costruiscono abusivamente sui Monti Lattari: nei guai anche un noto geometra

Controlli antiabusivismo nel parco regionale dei Monti Lattari. Carabinieri denunciano 3 persone. Ancora controlli antiabusivismo nel comune di Agerola. I carabinieri della locale stazione monitorano con grande attenzione un fenomeno che mina la ricchezza paesaggistica del territorio. Denunciate questa volta 3 persone.

Si tratta del titolare di una ditta edile del posto, di un operaio e un geometra. Stavano realizzando senza alcuna autorizzazione e in una zona soggetta a vincoli paesaggistici una struttura in muratura di circa 50 mq, con annessa tettoia di 20 mq. Il manufatto è stato sequestrato, i 3 uomini denunciati per abusivismo edilizio.