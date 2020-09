Coronavirus, in aumento i casi in Regione Campania: sono 186 i nuovi positivi

Sono in aumento i contagi da Covid-19 in Regione Campania. Lo comunica l'Unità di Crisi regionale, che dirama il bollettino odierno. Ben 186 i nuovi contagiati, ma su un numero di tamponi decisamente elevato (6072). Questi, nel dettaglio, i dati odierni:

Positivi del giorno: 186

Tamponi del giorno: 6.072

Totale positivi: 9.537

Totale tamponi: 511.535

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 452

Guariti del giorno: 69

Totale guariti: 4.888 (di cui 4.884 completamente guariti e 4 clinicamente guariti).

La paura di una nuova ondata

Il Governatore Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni al TgR in merito all'emergenza Covid-19 e a come la Regione si sta muovendo per fronteggiare una eventuale nuova ondata: "Ci prepariamo facendo alcune azioni: abbiamo reso obbligatorio il test sierologico per il personale scolastico tutto. Stiamo dando i termoscanner per misurare la temperatura all'ingresso nelle scuole. E inoltre ci siamo preparati 4 mesi fa comprando dosi di vaccino antiinfluenzale. Nella prima settimana di ottobre vogliamo partire con i vaccini per evitare che si confonda l'influenza con il Covid-19. E' un intervento decisivo, siamo la prima regione in Italia a ottenere milioni di dosi di vaccino. Faccio appello a tutti: fate da subito il vaccino antiinfluenzale, anche ai bambini. Siamo impegnati a garantire la sicurezza di tutti", ha concluso De Luca.