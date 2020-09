Nuova ondata di Covid-19, l'appello di De Luca: "A ottobre tutti a fare il vaccino antinfluenzale"

Il Governatore Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni al TgR in merito all'emergenza Covid-19 e a come la Regione si sta muovendo per fronteggiare una eventuale nuova ondata: "Ci prepariamo facendo alcune azioni: abbiamo reso obbligatorio il test sierologico per il personale scolastico tutto. Stiamo dando i termoscanner per misurare la temperatura all'ingresso nelle scuole. E inoltre ci siamo preparati 4 mesi fa comprando dosi di vaccino antiinfluenzale. Nella prima settimana di ottobre vogliamo partire con i vaccini per evitare che si confonda l'influenza con il Covid-19. E' un intervento decisivo, siamo la prima regione in Italia a ottenere milioni di dosi di vaccino. Faccio appello a tutti: fate da subito il vaccino antiinfluenzale, anche ai bambini. Siamo impegnati a garantire la sicurezza di tutti", ha concluso De Luca.

Il vaccino anti Covid: a che punto siamo?

"L'Italia sta avendo un ruolo importantissimo nel campo dei vaccini ma anche dei nuovi farmaci. Questa pandemia si combatte da un lato con le vaccinazioni e dall'altro con cure che siano efficaci - ha spiegato il Ministro Gaetano Manfredi- La sperimentazione del vaccino di Oxford è molto avanti, è nella fase 3 che si concluderà entro la fine di ottobre. Dopo la certificazione Ema, nel momento in cui il vaccino verrà rilasciato l'Italia sarà tra i paesi di testa e avrà le prime dosi. Saranno destinate al personale maggiormente a rischio"“