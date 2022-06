Concerto Vasco Rossi, Cilenti: "Al Comune pochi spiccioli a fronte di un giro d'affari milionario"

"Ho visto questa mattina le immagini che ritraggono veri e propri accampamenti in prossimità dello stadio Diego Armando Maradona in attesa del concerto di Vasco Rossi previsto per stasera. Mi trovo costretto a ripetere quanto già segnalato in Consiglio comunale sull’urgenza di rivedere le modalità con le quali il Comune concede in affidamento lo Stadio per gli eventi. Ritengo infatti che sul Comune, e quindi sui cittadini, ricadano solo gli effetti negativi – in termini di costi per trasporti, igiene urbana e ripristino dei luoghi – di grandi eventi che, a fronte di giri d’affari milionari (si parla per il concerto di stasera di 27 milioni di euro) portano nelle casse del Comune poche centinaia di migliaia di euro. Non credo che, con le difficoltà finanziarie con le quali siamo costretti a confrontarci quotidianamente, e che incidono sulla quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini, si possa continuare a consentire un regime tariffario per la concessione dello stadio Maradona quantomeno inadeguato", denuncia il presidente della commissione Politiche sociali Massimo Cilenti.