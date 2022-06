Vasco Rossi al Maradona, è il suo giorno: orari, ingressi e informazioni utili

È il grande giorno del concerto di Vasco Rossi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, evento attesissimo dai fan del Blasco e della musisca in città, troppo tempo spenta causa Covid.

Vasco prosegue un tour che ha già toccato Trento e poi Milano, Imola e Firenze. "Sono in stato di grazia - ha detto Vasco - ho un diluvio di emozioni indescrivibile. Sembra tutto diverso, eppure è finalmente tornato tutto come prima. Finalmente abbiamo ricominciato a vivere. Questo enorme affetto che mi arriva ancora oggi, dopo 40 anni, mi lascia stupefatto. E si vede che ho seminato bene...Io li amo e loro riescono a superarmi".

La scaletta

Lo show del rocker è stato presentato come "potente ed emozionante con l'aggiunta di un clima funky grazie all'arrivo dei fiati". In scaletta canzoni del nuovo album come “XI comandamento” e la title track “Siamo qui”, ma anche inedite in concerto e classici ripescati dagli anni '80 e oltre già suonati e non: “Amore aiuto”, “Ti taglio la gola”, “Muoviti”, “Toffee”, “Anima fragile”, “Un senso”, “Stupendo”, “Siamo soli”, “Senza parole”. Vasco canterà anche contro la guerra con “Tu ce l’hai con me”, “C’è chi dice no”, “Gli spari sopra” e “Siamo qui”.

La band

Super anche la band, formata da Stef Burns, chitarra; Vince Pastano chitarra, cori, direttore musicale; Andrea Torresani, basso; Claudio Golinelli, basso, guest star; Alberto Rocchetti, tastiere, piano, cori; Frank Nemola, cori, tastiere, programmazione; Matt Laug, batteria; Beatrice Antolini, percussioni, tastiere, cori; Andrea Ferrario, sax; Tiziano Bianchi, tromba e Roberto Solimando, trombone.

Orari e biglietti

Il box office di piazza Gabriele D'Annunzio aprirà alle 15, le porte invece mezz'ora dopo, alla 15.30. L'inizio del concerto di supporto sarà alle 19, quello di Vasco inizierà invece alle 21.20.

I biglietti sono esauriti, ma diverse persone ne vendono ancora sui social. C'è naturalmente da stare attenti alle truffe e da ricordare che i taglianti sono nominativi, quindi acquistando un biglietto altrui ci sarebbe stata la necessità di un cambio nome questo "entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento di ogni singolo concerto". Gli organizzatori comunque specificano ancora: "Se non sei riuscito ad effettuare il tuo cambio, recati direttamente all’ingresso e riceverai assistenza dal personale dedicato".

Ingressi

Ingresso 1-4 Tribuna Posillipo

Ingresso 5 Prato Gold

Ingresso 16-17 Distinti numerati

Ingresso 18-20 Distinti non numerati

Ingresso 25 Curva A non numerati

Ingresso 26 Prato

Come arrivare allo stadio

Sono numerose le possibilità per arrivare al Maradona di Fuorigrotta. In treno si può prendere la Linea 2 (con corse supplementari) e fermarsi a Campi Flegrei, la Cumana e fermarsi a Mostra.

In autobus dalla Stazione Centrale è possibile prendere la Linea 152 Anm in direzione piazzale Tecchio, o la Linea Sepsa M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana, o il bus Sepsa Monte di Procida, direzione Pozzuoli. All’aeroporto di Capodichino, si può prendere l’Alibus per piazza Garibaldi (poi Linea 2 o varie soluzioni di bus). Dal Molo Beverello c'è l'opzione Linea 152 Anm, direzione piazzale Tecchio. Da piazza Vittoria le linee C18 Anm, C19 Anm, 129 Anm, direzione piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è più semplice: si prende la Tangenziale, uscita Fuorigrotta. Bisogna poi trovare parcheggio. Queste le opzioni a pagamento: Parking H24 – Fuorigrotta situato a cinque minuti dallo stadio, in via Claudio 1; “Garage Manzoni – Posillipo” ad una ventina di minuti dallo stadio, in via Alessandro Manzoni, 120 A; Garage Napoli Epomeo ad una trentina di minuti dallo stadio, in via dell’Epomeo 81.