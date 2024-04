Caos Pasquetta, mezzi pubblici in tilt: un'ora di coda per la metro

Weekend nero per i trasporti di Napoli. Dopo i disservizi di Pasqua, anche a Pasquetta si registrano disagi per cittadini e turisti che hanno scelto il capoluogo campano come meta per la tradizionale gita. code di almeno un'ora si registrano per accedere alla Linea 1 della metropolitana da piazza Garibaldi. Tempo che, spesso, si raddoppia per chi deve anche acquistare i ticket. La denuncia arriva dall'Unione sindacale di base, che già aveva segnalato le lunghe attese per l'Alibus a Capodichino.

"È paradossale - affermano Marco Sansone ed Adolfo Vallini della USB - come il Comune di Napoli non si renda conto della necessità di investire maggiormente sul servizio di trasporto pubblico locale, soprattutto in queste giornate particolari, quando le previsioni da tempo indicavano l'arrivo a Napoli di quasi 300mila turisti per le festività pasquali. Non è possibile, per esempio, che la stazione metropolitana che conta il maggior numero di passaggi viaggiatori, Garibaldi, continui, dai tempi delle restrizioni Covid-19, a tenere chiuso il secondo ingresso, provocando così file lunghissime di turisti e cittadini abituali che desiderano spostarsi verso le stazioni dell'arte e nei luoghi più turistici della città".

Sulle carenze strutturali della Linea 1, NapoliToday ha realizzato un reportage agli inizi di marzo. Per Usb, oltre ai lunghi tempi d'attesa, esiste anche un problema di pulizia e sicurezza all'interno delle stazioni. "Se questa amministrazione comunale vuole davvero fare il salto di qualità che promette da tempo, deve cominciare a capire le reali potenzialità della terza metropoli d'Italia ed investire per esaltarle". Sulla qualità del trasporto pubblico cittadino pesa, da tempo, il fatto che in occasione delle festività sia sempre necessaria una contrattazione extra-contrattuale perché si tratta di giorni non inclusi nell'accordo di servizio tra Comune e Anm.