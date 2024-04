Scandalo di Pasqua: centinaia di turisti in attesa del bus a Capodichino

Una fila di centinaia di turisti, forse oltre i mille, in attesa dell'Alibus all'uscita dell'aeroporto di Capodichino. E' la fotografia della Pasqua di Napoli che, ancora una volta, dimostra di non riuscire a offrire servizi adeguati all'enorme flusso di visitatori durante i periodi di festa. Non è stato certo il miglior biglietto da visita per la città quello che mostra un fiume di persone che, sbarcate dall'aereo, si prestano a ore di fila per prendere il bus dell'Anm che porta in centro città.

La foto e il video che pubblichiamo in questa pagina sono stati pubblicati sul profilo Tiktok di Marco Sansone, sindacalista di Usb lavoro privato. "Lunghissime file si sono formate all'esterno dell'aeroporto internazionale di Napoli, dove I turisti stanno cercando di salire sui pochi Alibus in servizio. - si legge in una nota firmata da Sansone e Adolfo Vallini - Un'immagine disastrosa per la città di Napoli e, piu in generale, per tutta la Campania. Nonostante l'Anm avesse disposto la continuità del servizio ordinario dell'Alibus nella giornata di Pasqua, con l'obiettivo di alleviare i disagi ai turisti, si sono registrati pesanti disservizi a causa di un numero di mezzi insufficiente a ospitare i passeggeri contenuti nei 17 voli che sono atterrati sulla pista dell'aeroporto dalle 13.40 alle 15.55".

Poi, l'attacco all'amministrazione comunale: "Anche quest'anno il Comune si è fatto cogliere impreparato nell'accogliere così tanti turisti in modo sicuro, efficace ed efficiente, non dotando l'Anm di risorse, mezzi e strumenti idonei. Questa ennesima esperienza negativa deve rappresentare per l'amministrazione comunale un ulteriore stimolo ad investire nel Trasporto pubblico locale. Siamo consapevoli degli enormi sforzi fatti finora da Anm ma, evidentemente, ancora non bastano a ridare una parvenza di normalità alla domanda di mobilità urbana e turistica in città, carenti entrambe dei necessari stanziamenti comunali, regionali e nazionali".