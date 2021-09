Circumvesuviana, i treni soppressi di oggi per l'improvvisa indisponibilità del personale

Brutte notizie per chi viaggia in Circumvesuviana. Il giorno 7 settembre causa improvvisa indisponibilità di personale non sono garantiti i seguenti treni:

Linea Napoli - Baiano

8065 6:26 da Napoli per Baiano

8069 6:50 da Napoli per Baiano

8097 9:38 da Napoli per Baiano

8117 11:38 da Napoli per Baiano

8137 13:38 da Napoli per Baiano

8193 19:14 da Napoli per Baiano

8080 8:08 da Baiano per Napoli (sostituito con bus)

8084 8:32 da Baiano per Napoli

8112 11:20 da Baiano per Napoli

8132 13:20 da Baiano per Napoli

8152 15:20 da Baiano per Napoli

Linea Napoli - Sorrento

10847 (c.e) 8:47 da Napoli per Sorrento (sostituito con bus)

11024 ( c.e.) 10:24 Da Sorrento per Napoli (sostituito con bus)

1103 10:18 da Napoli per Sorrento

1107 10:42 da Napoli per Sorrento

1124 12:24 da Sorrento per Napoli

1128 12:48 da Sorrento per Napoli

1139 13:54 da Napoli per Sorrento

1160 16:00 da Sorrento per Napoli

1183 18:18 da Napoli per Sorrento

1204 20:24 da Sorrento per Napoli

Linea Napoli - Torre del Greco via CDN

10613 6:14 da Napoli per Torre del Greco

10700 7:01 da Torre del Greco per Napoli

10701 7:02 da Napoli per Torre del Greco

10725 7:26 da Napoli per Torre del greco

10748 7:49 da Torre del Greco per Napoli

10749 7:50 da Napoli per Torre del Greco

10812 8:13 da Torre del greco per Napoli

10836 8:37 da Torre del Greco per Napoli

11701 17:02 da Napoli per Torre del Greco

11748 17:49 da Torre del greco per Napoli

Linea Napoli - Sarno

6065 6:27 da Napoli per Sarno

6080 8:10 da Sarno per Napoli

6125 12:27 da Napoli per Sarno

6140 14:10 da Sarno per Napoli

6173 17:15 da Napoli per Sarno

6188 18:58 da Sarno per Napoli

Linea Napoli - Poggiomarino

4125 12:34 da Napoli per Poggiomarino

4140 14:03 da Poggiomarino per Napoli