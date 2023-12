Cardarelli, medici aggrediti e insultati dal figlio di un degente

Ennesima violenza in un ospedale napoletano. La vittime stavolta sono due medici del Cardarelli insultati e aggrediti dal figlio di un paziente in degenza nel reparto di medicina interna.

Non sono ancora chiare le motivazioni e si è in attesa dei referti. Denunce non ancora formalizzate.

Dito tranciato a un infermiere

Violenza ieri pomeriggio anche nel reparto di psichiatria dell’ospedale del Mare di Ponticelli. Con un morso un 30enne ha staccato un dito ad un infermiere, per poi sferrare un pugno ad una sua collega, come riportato dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

L'aggressore, con problemi psichici, era arrivato poco prima in reparto e non accettava gli venisse somministrata la terapia. I camici bianchi hanno provato in tutti i modi a contenerlo, poi è scattata la violenza. Improvvisamente l’uomo ha sferrato un morso sulla mano ad un infermiere tranciandogli di netto un dito. La furia del 30enne è proseguita: ha colpito con un pugno in pieno volto una infermiera.

Mentre il primo aggredito è attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale del Mare - purtroppo non è stato possibile ricucire il dito - per la seconda non ci sono state conseguenze. Domani, una volta dimesso, l'infermiere denuncerà i fatti alle forze dell’ordine.