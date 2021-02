Coronavirus, la Campania resterà "gialla" per un'altra settimana

Nonostante l'incremento dei contagi la Campania resterà zona gialla per almeno un'altra settimana, sino a dunque il 21 febbraio, grazie allindice Rt sotto la soglia di pericolo 1. Regge infatti al momento il sistema sanitario, con i ricoveri ospedalieri in leggero aumento, come denunciato anche dal Cotugno, ma sotto controllo.

La situazione in Campania

Secondo il rapporto Gimbe dal 3 al 9 febbraio in Campania assistiamo ad un peggioramento dei dati sui contagi (aumentati del 4,7%). Mentre la situazione appare sotto controllo per la percentuale di posti letto occupati in ospedale da pazienti Covid, 35% (leggermente sopra la media nazionale del 31%) e per i posti letto in terapia intensiva al 18% (media nazionale al 24%).

Vaccini

La percentuale di persone che hanno completato il vaccino in Campania (1,78%) è al di sotto della media nazionale (2,04%) a causa delle scarse forniture giunte nella regione nonostante sia una delle più popolose d'Italia.

In Campania i vaccini sono stati destinati al 63% agli operatori sanitari, al 4% agli ospiti delle Rsa, all'1% agli over 80 e al 32% al personale non sanitario.