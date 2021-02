Crollano contagi tra gli operatori sanitari dopo i vaccini: sotto media nazionale il completamento dosi in Campania

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE conferma nella settimana 3-9 febbraio 2021, rispetto alla precedente, in Italia, un numero stabile dei nuovi casi (84.711 vs 84.652). Scendono i casi attualmente positivi (413.967 vs 437.765), le persone in isolamento domiciliare (392.312 vs 415.234), i ricoveri con sintomi (19.512 vs 20.317) e le terapie intensive (2.143 vs 2.214). Diminuiscono anche i decessi (2.658 vs 2.922).

La situazione in Campania

Secondo il rapporto Gimbe dal 3 al 9 febbraio in Campania assistiamo ad un peggioramento dei dati sui contagi (aumentati del 4,7%). Mentre la situazione appare sotto controllo per la percentuale di posti letto occupati in ospedale da pazienti Covid, 35% (leggermente sopra la media nazionale del 31%) e per i posti letto in terapia intensiva al 18% (media nazionale al 24%).

Vaccini

La percentuale di persone che hanno completato il vaccino in Campania (1,78%) è al di sotto della media nazionale (2,04%) a causa delle scarse forniture giunte nella regione nonostante sia una delle più popolose d'Italia.

In Campania i vaccini sono stati destinati al 63% agli operatori sanitari, al 4% agli ospiti delle Rsa, all'1% agli over 80 e al 32% al personale non sanitario.

Efficacia vaccinazioni

"Sulla base dei dati pubblicamente disponibili al momento è possibile valutare l’efficacia della vaccinazione solo sugli operatori sanitari (in Italia), i cui contagi vengono monitorati regolarmente dall’Istituto Superiore di Sanità. Se i nuovi casi nella popolazione generale sono stabili da 3 settimane, tra gli operatori sanitari si sono ridotti del 64,2%: dai 4.382 rilevati nella settimana 13-19 gennaio, quando è stata avviata la somministrazione delle seconde dosi, ai 1.570 della settimana 3-9 febbraio. Presupponendo che le modalità di screening periodico degli operatori sanitari non siano state modificate questa netta riduzione è verosimilmente effetto della somministrazione di circa 1,9 milioni di dosi di vaccino in questa categoria di popolazione", spiega Cartabellotta, presidente del Gimbe.