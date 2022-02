L'Antimafia al Comune di Torre Annunziata: sotto sequestro la stanza del sindaco

Blitz della Direzione investigativa antimafia al Comune di Torre Annunziata. Personale di polizia e carabinieri, accompagnati dai magistrati del pool antimafia napoletano, sono entrati questa mattina intorno alle nove negli uffici di via Provinciale Schiti. Gli investigatori hanno preso possesso delle stanze del sindaco, del presidente del consiglio comunale e del dirigente dell'ufficio tecnico.

Sotto sequestro decine di documenti e sono in corso anche perquisizioni domiciliari. Due le ipotesi che potrebbero muovere l'intervento degli uomini dell'antimafia. Potrebbe trattarsi di acquisizioni di documenti utili a dimostrare eventuali infiltrazioni camorristiche nel Comune all'esito del lavoro della commissione d'accesso oppure un'inchiesta parallela a quelle già in corso sulla macchina comunale. Con l'aggravante, però, che stavolta si tratterebbe della sfera di competenza della Dda di Napoli il che significa il coinvolgimento di clan camorristici.

Nei giorni scorsi il dirigente dell'ufficio tecnico, Gino Di Donna, e l'omologo del dipartimento economico-finanziario, Nunzio Ariano, erano stati ascoltati dai militari della guardia di finanza. Prematuro ogni tipo di collegamento tra le inchieste che tuttora sono in corso sull'amministrazione retta dal sindaco Vincenzo Ascione, come quella che ha riguardato le tangenti prese dall'ex dirigente dell'ufficio tecnico, Nunzio Ariano, già condannato in una prima tranche investigativa. Questa mattina era prevista una seduta del consiglio comunale che al momento sembra essere destinata a essere rinviata. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.