Biodigestore a Ponticelli: quando inizieranno i lavori per la costruzione dell'impianto

Partiranno a giugno i lavori per il biodigestore di Ponticelli. La data è stata indicata nel corso della riunione della Commissione Ambiente del Consiglio comunale di Napoli, alla quale sono intervenuti i vertici di Asìa, azienda comunale responsabile della raccolta dei rifiuti cittadini, e l'assessore al Verde e all'Igiene urbana Vincenzo Santagada. Sono previste diverse misure di compensazione, con la vendita agevolata del 3% dell'energia prodotta dall'impianto, interventi di riforestazione ed la richiesta alla Regione del recupero campo rom di via Mastellone.

Simona Matarazzo, del servizio Igiene della città, ha spiegato: "Sono stati aggiudicati i lavori per il biodigestore ed è in corso l'istruttoria per la stipula del contratto, con inizio dei lavori previsto a giugno".

Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia Napoli, ha sottolineato "i progressi dell'azienda nel 2023 riguardo all'incremento della raccolta differenziata" e ha annunciato "l'obiettivo di continuare su questa traiettoria positiva nel 2024, con un particolare focus sulla digitalizzazione dei servizi". Sul piano del fabbisogno del personale, "lo scorrimento della graduatoria è il primo obiettivo, così come i nuovi concorsi, ma le assunzioni devono rispettare le condizioni stringenti imposte dal legislatore nazionale". Riguardo al biodigestore, Ruggiero ha poi precisato che "l'affidamento dei servizi di manutenzione dei parchi consentirà all'azienda di produrre autonomamente gli sfalci che, mischiati alla frazione organica, consentiranno di produrre compost".

Per l'assessore Santagada "ad oggi i risultati dei processi innovativi avviati sono positivi, ma occorre migliorare il sistema di raccolta e riciclaggio anche nelle periferie". È "necessario poi che l'azienda riesca a coinvolgere più efficacemente i cittadini affinché il servizio sia migliore: in questo senso sono state anche più che triplicate le attività ispettive". Sulla manutenzione del verde infine, "l'intenzione dell'amministrazione è quella di affidare ad Asìa la manutenzione di tutti i parchi, centrali e periferici, e circa il 70% del verde orizzontale".