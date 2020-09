Coronavirus, primo caso tra le scuole: una bidella positiva in un istituto puteolano

Un primo caso di Covid-19 tra le scuole si registra in un istituto puteolano, tra i collaboratori scolastici. Una bidella - secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea - dell'istituto Pitagora - sarebbe risultata posittiva al Coronavirus dopo essersi sottoposta al test sierologico. Si attende però, come da prassi, l'esito del tampone. L'istituto intanto è stato già sanificato e l'attività ordinaria è stata sospesa. I corsi di recupero previsti saranno effettuati in modalità didattica a distanza. Il preside della scuola ha già informato genitori e docenti della sospensione e della sanificazione.

