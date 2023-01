Occupa un bene confiscato con il figlio di quattro anni: tensioni per lo sgombero

È in corso lo sgombero di una famiglia che ha occupato un bene confiscato alla camorra a Torre Annunziata. Carabinieri e vigili urbani stanno operando a via Agricoltori nella cittadina oplontina. In un'abitazione vivono abusivamente una donna insieme al figlio di quattro anni.

L'ordinanza di sgombero era già arrivata a settembre ma la donna non aveva lasciato il bene. Sul posto sono intervenuti anche i servizi sociali che stanno parlando con l'occupante per trovare una soluzione adatta anche al piccolo.

Come già segnalato da Napolitoday, sono diversi i beni confiscati a Torre Annunziata occupati da sconosciuti. Dopo la denuncia le forze dell'ordine stanno provando a sanare situazioni difficili come quella di questa mattina con minori coinvolti.