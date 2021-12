Il bimbo ricoverato per Covid è stato estubato: per lui grande festa e messaggio di Insigne

Grande gioia al Santobono dove l'11enne ricoverato in gravi condizioni per il Covid è stato estubato. Dopo circa un mese il piccolo torna a sorridere e con lui i genitori, i medici e tutto lo staff del nosocomio infantile. Una piccola - ma doverosa - festa è stata organizzata in reparto, qualche giorno dopo il suo compleanno. Per l'occasione, al piccolo è stato recapitato anche un messaggio di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli.

Il racconto della festa è stato diffuso dagli stessi operatori sanitari, via social: "Il piccolo di 11 anni ricoverato in gravissime condizioni a causa del Covid è finalmente stato estubato e dichiarato FUORI PERICOLO!!! Una gioia indescrivibile giunta dopo circa un mese di ricovero in terapia intensiva in cui si è spesso temuto il peggio e che meritava assolutamente di essere festeggiata!

In più, qualche giorno fa, è stato anche il suo compleanno così, su iniziativa della coordinatrice del reparto di rianimazione Angela Capuano primario della Rianimazione dr. Geremia Zito e di tutta l’equipe che ha seguito il piccolino durante questo lungo periodo di sofferenza abbiamo organizzato una piccola festa privata con tanto di palloncini e Torta! Un momento di grande commozione per tutti noi che non è facile descrivere a parole. E per questo meraviglioso risultato vogliamo ringraziare tutta la squadra di incredibili professionisti che si sono avvicendati, giorno dopo giorno, con dedizione e abnegazione per combattere questo terribile virus. Medici e infermieri di cui andiamo davvero molto orgogliosi.

Un ultimo ringraziamento va a Lorenzo Insigne di cui il nostro piccolo è grande tifoso e che, grazie al nostro amico Vincenzo Pisacane è venuto a conoscenza della sua storia ed ha voluto inviargli un video di auguri che ha emozionato tutti noi fino alle lacrime, quelle belle però !!! Auguri piccolino, sei il nostro Eroe!".