Gambizzato ai domiciliari, dimesso il 55enne ferito a Torre Annunziata

Si indaga su quanto avvenuto ieri sera a Torre Annunziata, dove un uomo è stato raggiunto e ferito nei pressi della propria abitazione in via Plinio non lontano dal confine comunale con Pompei.

Cinquantacinque anni, l'uomo era agli arresti domiciliari. È stato raggiunto a casa sua da alcuni sconosciuti che lo hanno aggredito – pare presentandosi come carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno degli assalitori ha estratto una pistola e fatto fuoco più volte all'indirizzo della vittima designata, ferendo il 55enne ad una tibia. L'uomo è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. Medicato, è stato già dimesso, giudicato dai sanitari guaribile in 20 giorni.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per risalire a chi possa avergli teso un agguato. Sul posto i militari hanno trovato tre bossoli, calibro 7,65.