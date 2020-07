Agguato nella notte contro il clan Gallo, si fingono carabinieri e feriscono un uomo

Spari contro un esponente del clan Gallo nella notte a Torre Annunziata in via Plinio, non lontano dal confine con Pompei. I killer si sono finti carabinieri, come riporta Metropolisweb, e hanno attirato fuori dalla propria abitazione un uomo colpendolo con tre colpi d'arma da fuoco.

Uno lo ha colpito alla gamba, ferendolo. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul caso indagano i carabinieri.