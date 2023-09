Campi Flegrei, scoperto cantiere edile in area sottoposta a vincolo idrogeologico

I militari appartenenti al nucleo carabinieri forestale di Pozzuoli, nell'ambito di un controllo per il contrasto agli illeciti ambientali hanno proceduto ad un accertamento presso un cantiere edile di via Panoramica a Monte di Procida. Dopo aver richiesto ed ottenuto la presenza di personale dell'ufficio tecnico comunale si è appurato che le opere a realizzarsi erano in assenza di titoli autorizzatori.

L’area oggetto dei lavori edili abusivi, per quanto concerne l’inquadramento urbanistico è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/23 e ricade in zona b all’interno della perimetrazione del parco regionale dei Campi Flegrei (pubb. sul burc del 27/05/2004) nonchè in zona agricola con valori paesistici “ep” e in protezione integrale p.i. nel piano paesistico dei Campi Flegrei. Per tale motivo i militari hanno denunciato i due proprietari dell’area e l’esecutore materiale dei lavori sequestrando l’intero fabbricato di circa 300 metri quadrati.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.