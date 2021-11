I 5 ristoranti dove mangiare la migliore genovese di Napoli

Si chiama “Genovese” e, insieme al “Ragù”, è uno dei piatti più conosciuti della tradizione culinaria partenopea. Ma se è un piatto tipico napoletano perché questo nome? Sono diverse le leggende a rivelarmo. La prima risale al periodo aragonese, nel XV secolo: sembrerebbe che, all’epoca, la zona del porto di Napoli fosse gremita di bettole in cui si preparava una pietanza a base di carne e cipolla per sfamare i marinai genovesi che si fermavano con le loro navi a Napoli una volta a settimana. Un’altra versione della leggenda, invece, associa il nome del piatto all’origine dei cuochi di queste bettole: a preparare la pietanza sarebbero stati cuochi genovesi. Una seconda leggenda, invece, attribuirebbe il piatto alla genialità di un cuoco napoletano, vissuto nel XV secolo, che veniva soprannominato “O Genovese”, da cui, appunto, il nome del piatto. Che sia vera la prima o la seconda leggenda non ci è dato sapere, ma una cosa è certa: il piatto della “Genovese” è nato in ambienti umili. Per questo motivo fu infatti definito il “raguetto” da Ippolito Cavalcanti nel suo trattato “La Cucina Teorica Pratica”, pubblicato a Napoli nel 1839.

Ma sembrerebbe che “La Genovese” abbia un’origine ancora più antica che risalirebbe al Medioevo: alla fine degli anni Settanta, nell’Archivio Nazionale di Parigi, fu ritrovato un antico libro di cucina napoletana in latino volgare (il “Liber de coquina”). In questo trattato di cucina, dedicato a Carlo II d’Angiò e scritto nel 1300 da un anonimo della corte angioina, c’è una ricetta, la numero 66, intitolata “De Tria Ianuensis” (Della Tria Genovese), che corrisponde all’odierna ricetta della Genovese. Ma dove mangiare la migliore pasta alla genovese di Napoli? Ecco i consigli di NapoliToday.

Ristorante Pizzeria Mattozzi

Situata nel quartiere Chiaia, è da più di 30 anni punto di riferimento per gli amanti della cucina tipica napoletana. Il locale, con 130 posti (di cui una parte all’esterno), è gestito da Luigi Mattozzi e dai suoi figli Alfonso, Eugenio e Giuseppe (Pippo). Oltre all’ampia scelta di pizze (dalle squisite montanarine fritte servite bollenti, con provola filante e pomodoro, alla deliziosa corniciona (pizza margherita con cornicione ripieno di ricotta)), Mattozzi offre anche un menù ricco di piatti napoletani cucinati come tradizione vuole: tra gli imperdibili c'è la pasta alla genovese, la pasta e fagioli e la parmigiana.. tre piatti cucinati divinamente!

Indirizzo: Via Gaetano Filangieri, 16