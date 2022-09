Comune di Napoli, prorogato di 40 giorni il pre-esercizio della Ztl Tarsia-Pignasecca-Dante

Gli assessori comunali con deleghe alla ?polizia municipale e alla legalità?, al ?turismo e alle attività produttive? e alle ?infrastrutture, mobilità e protezione civile", raccogliendo le richieste pervenute dalle Municipalità di Napoli di riferimento hanno invitato gli uffici competenti a predisporre un ulteriore periodo di pre-esercizio di 40 giorni per i varchi telematici di controllo degli accessi di ?via Toledo, altezza via dei Pellegrini? in direzione via Pessina e ?piazza Dante? in direzione via Toledo, al fine di avviare il procedimento tecnico-amministrativo per la valutazione circa il mantenimento dei varchi di piazza Dante.

"La necessità è stata più volte segnalata anche dall'assise consiliare, nonché dalla Commissione infrastrutture, mobilità e Protezione civile. Appare opportuna, pertanto, la proroga per un periodo di pre-esercizio di 40 giorni per i varchi telematici di controllo degli accessi della ZTL", afferma l'assessore alla viabilità Edoardo Cosenza.