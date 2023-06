Yacht da sogno attracca a Napoli: appartiene ad una stella della musica e del cinema

Ieri 28 giugno 2023 è approdato nel porto di Napoli lo giga-yacht “Rising Sun” la cui proprietà è riconducibile al noto produttore discografico e cinematografico statunitense David Geffen. La nave, di circa 140 metri, ha richiesto di sostare nel porto di Napoli ed il suo ormeggio è stato individuato dall’Autorità di Sistema Portuale e dalla Capitaneria di porto di Napoli presso la Stazione Marittima, in una banchina dove ordinariamente vengono ospitate unità di grandi dimensioni tra le quali le navi da crociera.

L’unità è stata approvvigionata con di circa 200.000 litri di carburante forniti con l’impiego di 6 autobotti che hanno potuto raggiungere agevolmente il terminal operando in piena sicurezza. Il “Rising Sun” è salpato oggi 29 giugno 2023 per proseguire nella sua navigazione, non si conosce quali siano gli ospiti del produttore a bordo, nelle precedenti crociere nel golfo di Napoli ci furono artisti del calibro di Paul McCartney.