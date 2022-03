Roberto Saviano sul caso Will Smith: "Il body shaming è una cosa seria, rovina la vita di tantissime persone"

"Qual è la vostra opinione sul pugno di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar? Il body shaming (derisione del corpo) è una cosa seria, rovina la vita di tantissime persone, soprattutto adolescenti che spesso, dalla continua presa in giro, restano schiacciati come in un ingranaggio che procede meccanicamente, ignorando le ferite che produce. C’è chi afferma che le battute vadano accettate proprio perchè sono solo battute, e che sempre si fondano sul motteggio. Altri sostengono che non se ne può più di generare ilarità sui difetti fisici. Di certo non è un cazzotto che cambia le cose, né è la risposta: tutt’altro". Così Roberto Saviano, in un post sui social, ha parlato della reazione di Will Smith ad una battuta di Chris Rock nel corso della notte degli Oscar.

"Will Smith ha detto: 'Difendo sempre la mia famiglia, l’amore fa fare cose folli'. Un pugno a un comico è esplosione di emotività, non difende nulla, e oggi rischia di veicolare un messaggio pericoloso: ok, la violenza è violenza, ma in qualche caso... Andando alla battuta di Chris Rock. Ieri, durante la notte degli Oscar, ha scherzato sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith che soffre di alopecia. 'Jada ti adoro, non vedo l’ora di vedere G.I. Jane 2', il riferimento è al film in cui la protagonista Demi Moore interpreta una soldatessa con la testa rasata. Jada alza gli occhi al cielo, mentre Smith si alza e sferza un cazzotto a Rock. Voi che ne pensate? Che reazione avete quando ascoltate battute sull’aspetto fisico, magari proprio la sottovalutazione del dolore per la calvizie? Personalmente detesto le battute sui difetti fisici… 'Era solo una battuta', ha detto Rock. 'Non osare mai più pronunciare il nome di mia moglie con la tua fottuta bocca', gli ha risposto Smith", ha concluso il noto scrittore napoletano.