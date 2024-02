Lotto, la "Dea bendata" bacia il napoletano: vinti più di 25mila euro

La "Dea Bendata" bacia la Campania nel concorso di martedì 27 febbraio. In provincia di Napoli sono stati centrati due premi, per un totale di 27.500 euro, riferisce Agipronews.

A Cimitile un fortunato giocatore si porta a casa il quarto premio più alto di giornata, pari a 18mila euro, grazie a un terno con la combinazione 19-53-71. L’altra vincita da 9.500 euro è stata centrata ad Afragola. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 196,8 milioni in questo 2024.