Lotto, gioca tre volte gli stessi numeri e centra 3 quaterne: vincita da 160mila euro nel napoletano

Sorrento particolarmente fortunata nell’ultima estrazione del Lotto, con una tripla vincita da attribuire con molta probabilità a uno stesso giocatore. La modalità di gioco è stata, infatti, simile per tutte e tre le vincite, con gli stessi numeri giocati: 1, 4, 9, 41 in due occasioni con l’aggiunta del 5 in una delle tre.

Questo metodo - racconta Agimeg - ha portato a una clamorosa “tripletta”, con la vincita più alta da 124.500 euro a fronte di una giocata di 2 euro. Il fortunato campano ha indovinato una quaterna secca (1, 4, 9, 41 appunto) sulla ruota di Roma. Gli stessi numeri (con l’aggiunta del 5) hanno poi regalato 24.000 euro sempre sulla ruota di Roma e 12.000 euro su tutte le ruote.

Da segnalare la particolarità della giocata, con il fortunato (e bravo) giocatore campano che non ha mai giocato l’ambo puntando sempre e solo sulla quaterna ed in un caso anche sulla sorte del terno. La vincita totale è stata quindi di 160.500 euro.

Le vincite totali del Lotto in Campania superano così 1 milione di euro, di cui circa 680.000 a Napoli. Le tre vincite di Sorrento rappresentano, quindi, circa un quarto dei premi totali vinti a Napoli e provincia

Sempre nel Lotto, a Roma poi il secondo premio da 62.528 euro con una quaterna sulla ruota nazionale. Terzo gradino del podio a Zoppola (provincia di Pordenone) con 25.000 euro sulla ruota di Napoli.