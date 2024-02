Via San Pasquale, lavori di riqualificazione stradale: come cambia la viabilità per un mese

Per lavori di riqualificazione stradale in via San Pasquale, il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo temporaneo di circolazione articolato in 2 fasi.



FASE 1 - dalle ore 8:00 del 6 marzo alle ore 16:00 del 15 marzo 2024 e comunque fino a cessate esigenze:

A) In via San Pasquale, nel tratto compreso tra la confluenza con via dei Mille e quella con via Achille Torelli, sono istituiti:

• il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai autorizzati e i mezzi di soccorso e i veicoli delle forze dell'ordine;

• la sospensione temporanea degli stalli di sosta tariffata e di tutti gli stalli autorizzati su ambo i lati della carreggiata del tratto compreso tra la confluenza con via dei Mille e quella con via Achille Torelli;

• il divieto di sosta su ambo i lati.



B) In via Dei Mille, nel tratto compreso tra la confluenza con via San Pasquale e quella con con via Carducci, sono istituiti:

• la sospensione corsia preferenziale;

• il doppio senso di circolazione;

• l'obbligo di svolta a destra su via Carducci all’intersezione con via Carducci per i veicoli provenienti da via Vittoria Colonna.



FASE 2 - dalle ore 16:00 del 15 marzo alle ore 16:00 del 06 aprile 2024 e comunque fino a cessate esigenze:



A) In via San Pasquale, nel tratto compreso tra la confluenza con via Achille Torelli e quella con via Vincenzo Cuoco, sono istituiti:

• il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai autorizzati , i mezzi di soccorso, i veicoli delle forze dell'ordine e i veicoli diretti all'Autorimessa San Pasquale;

• l'inversione del senso di marcia dalla confluenza con via Achille Torelli fino a quella con via dei Mille;

• il divieto di sosta ambo i lati;

• la sospensione temporanea degli stalli di sosta tariffata e di tutti gli stalli autorizzati su ambo i lati della carreggiata del tratto tra la confluenza con via Achille Torelli e quella con via Vincenzo Cuoco.



B) In via Santa Teresa a Chiaia è istituito:

• l'obbligo di svolta a sinistra su via San Pasquale all’intersezione con via San Pasquale.



C) In via Dei Mille, nel tratto compreso tra l'intersezione con via San Pasquale e l’intersezione con via Carducci, sono istituiti:

• la sospensione corsia preferenziale;

• il doppio senso di circolazione;

• l'obbligo di svolta a destra su via Carducci all’intersezione con via Carducci per i veicoli provenienti da via Vittoria Colonna.