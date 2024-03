Via Consalvo, i prossimi interventi previsti: quando dovrebbe riaprire la strada

Nuovi aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi in via Consalvo, dopo il cedimento del manto stradale verificatosi lo scorso 18 gennaio.

L'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza ha fatto il punto della situazione con un post sui social: "Via Consalvo. Collettori fognari, profondo e superficiale, completamente terminati. Massicciata e risagomatura stradale in corso. Prossima settimana: posa in opera del conglomerato bituminoso. Si riapre prima di Pasqua".