Vaccini ai senza fissa dimora a Napoli, l'Asl: "Non ci saranno sedute straordinarie"

L'Asl Napoli 1 Centro, in una nota, spiega che non ci saranno sedute straordinarie al Real Albergo dei Poveri, come annunciato dall'assessore comunale Pagano nel corso dell'ultima riunione della Commissione Qualità della Vita

Nessuna seduta straordinaria di vaccinazione per i senza fissa dimora a Napoli è prevista o è stata fissata presso il Real Albergo dei Poveri nei prossimi giorni. E' quanto sottolinea la Asl Napoli 1 Centro in una nota: "In merito alle notizie che riferiscono dell'avvio di una campagna vaccinale anti Covid per i senza fissa dimora, nel caso di specie presso il Real Albergo dei Poveri, la direzione generale dell'Asl Napoli 1 Centro precisa che la campagna ha già avuto inizio il 6 giugno, come auspicato dal piano messo in campo dalla Regione Campania".

"Per procedere ad individuare le singole persone e procedere alle vaccinazioni - si legge nella nota dell'Azienda sanitaria - l'Asl Napoli 1 Centro si avvale della preziosa collaborazione delle principali associazioni di volontariato attive sul territorio. La campagna vaccinale dei senza fissa dimora sta andando avanti a ritmo serrato e procederà nei prossimi giorni nei centri vaccinali dell'Asl Napoli 1 Centro o comunque in strutture che saranno ritenute idonee dalla Direzione generale. E' bene chiarire che ad oggi non sono previste né fissate sedute vaccinali straordinarie".

La nota dell'Asl fa riferimento all'annuncio, da parte dell'assessore comunale con delega al Contrasto alle povertà, Giovanni Pagano, nel corso dell'ultima riunione della Commissione comunale Qualità della vita, di una sessione straordinaria di vaccinazione per i senza fissa dimora dalle 14 alle 17 del 30 giugno, negli spazi dell’Albergo dei Poveri.