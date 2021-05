Vaccini, Verdoliva (Asl Na 1): "Quella di sabato sarà solo la prima di tante notti con i cittadini"

"Dobbiamo iniziare ad arrivare all’obiettivo di immunizzare tutta la città e tutta la regione. Questa sarà la prima delle tante notti che passeremo insieme ai nostri cittadini". Così il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione Barba&Capelli, dell'iniziativa di somministrazione no-stop dei vaccini anti-Covid nella notte di sabato per la fascia di età 30-39 presso due dei principali hub vaccinali della città di Napoli.

"Non è facile organizzare una notte intera, ma sono certo che andrà bene. Abbiamo scelto il procedimento della prenotazione per programmare la somministrazione in modo organizzato. Solo i cittadini che fanno parte dell’Asl Napoli 1 potranno registrarsi e potranno farlo a partire dalle 22 di questa sera", ha aggiunto Verdoliva.

Le prenotazioni

A partire dalle ore 22.00 di oggi si aprono le prenotazioni su piattaforma regionale per quanti, appartenenti alla fascia d’età 30-39, vorranno vaccinarsi nel corso della no stop organizzata dall’ASL Napoli 1 Centro per questo week end. Infatti, appena terminate le vaccinazioni della giornata di sabato 22 maggio, prenderà il via una no stop che consentirà di vaccinarsi durante la notte a quanti avranno aderito (collegandosi alla piattaforma sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria).

I centri aperti per la no stop saranno Hangar Atitech (Capodichino) e Mostra d’Oltremare (Fuorigrotta). Le vaccinazioni no stop per la fascia 30 - 39 inizieranno alle 21.00 di sabato 22 maggio e termineranno alle 07.00 di domenica 23 maggio. Presso il centro Hangar Atitech (Capodichino) alla fascia 30-39 verrà somministrato il vaccino AstraZeneca fino ad un massimo di 4.560 dosi, mentre alla Mostra d’Oltremare (sempre alla stessa fascia 30-39) sarà somministrato il vaccino Johnson&Johnson fino ad un massimo di 3.840 somministrazioni.