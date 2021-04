De Luca: "Tv internazionali al centro vaccinale nel Bosco di Capodimonte"

"Il network televisivo internazionale Euronews è entrato nel centro vaccinale della Regione Campania allestito nell'edificio della Fagianeria presso il Real Bosco di Capodimonte, dove si vaccinano circa 1200 persone al giorno. Sono tante, a Napoli e in tutta la Campania, le istituzioni culturali che hanno messo a disposizione le loro strutture per la campagna di vaccinazione di massa. Luoghi straordinari, testimoni di arte, cultura e bellezza della nostra regione, che diventano simbolo di rinascita", scrive su Facebook il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, entusiasta per il servizio positivo realizzato da Euronews sulla Fagianeria di Capodimonte come hub vaccinale.