Covid, De Luca: "Possibile che in due anni e mezzo l'Italia non sia riuscita a produrre un vaccino?"

"Il Ministero sedicente della Salute avrebbe dovuto fare una cosa: lavorare per produrre in Italia un vaccino anti-Covid. Sono passati due anni e mezzo. A maggio del 2020 ci si diceva, ovviamente, non è immaginabile produrre in pochi mesi un vaccino. Ci vogliono quattro, cinque, sei mesi. Bene. In due anni e mezzo possiamo andare sulla Luna se lavoriamo alla tedesca. Non lo ha fatto". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è espresso nel corso del suo intervento al convegno "Pnrr: quale occasione per il futuro della sanità del Meridione?" presso l'Unione Industriali di Napoli.

"Ma è mai possibile che in due anni e mezzo l'Italia non riesca a produrre un vaccino? Magari anche su licenza di Pfizer, dei tedeschi, degli americani. In questi due anni e mezzo il 99% del lavoro lo hanno fatto le regioni. Tutto il resto hanno fatto solo propaganda. Le regioni hanno anticipato le risorse per il Covid. Ad oggi i due terzi dei fondi anticipati dalle regioni non ce li hanno restituiti", ha aggiunto il governatore.