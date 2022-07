Covid, per chi è consigliato il vaccino? Il vademecum dell'Asl

Siamo in piena ondata Covid e le Asl napoletane hanno rimesso in moto gli hub vaccinali. L'Asl Napoli 2 ha pubblicato anche le linee guida su quali sono le categorie di persone per le quali il richiamo della vaccinazione è consigliato: "Come da indicazioni del Ministero della Salute la somministrazione della quarta dose è raccomandata alle seguenti categorie di persone, a condizione che siano trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della prima dose di richiamo o dall’ultima infezione da Covid successiva al richiamo (data del tampone positivo):

- tutte le persone dai 60 anni compiuti in su;

- persone dai 12 anni in su con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, individuate dal Ministero della Salute;

- persone dai 12 anni in su che hanno una marcata compromissione della risposta immunitaria(a causa di malattie, trattamenti farmacologici e trapianti di organo solido).

che abbiano:

- regolarmente effettuato il ciclo vaccinale primario più la dose booster;

- ricevuto due dosi di vaccino e poi avuto un tampone positivo prima di effettuare la terza dose booster;

- effettuato il ciclo primario, la dose booster e poi hanno contratto il Covid (chi rientra in questa casistica potrà vaccinarsi dopo 120 giorni dalla data del tampone positivo)".

L'Asl Napoli 2 indica anche come accedere alla vaccinazione: "Le persone over 60 e i pazienti fragili che, in maniera volontaria, vogliono richiedere l’appuntamento presso i Distretti Sanitari per la somministrazione della quarta dose, devono compilare il modulo al seguente link, per poi essere contattati nei giorni seguenti: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx. Le persone che hanno bisogno della vaccinazione domiciliare perché impossibilitate a recarsi nei Distretti Sanitari possono richiedere l’appuntamento per la somministrazione della quarta dose compilando il modulo al seguente link, per poi essere contattati nei giorni seguenti: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx".

Di seguito l'elenco delle sedi dell'Asl Napoli 2 in cui è possibile vaccinarsi:

DISTRETTO 35 Via Diano33, Pozzuoli

DISTRETTO 36 P.zza Municipio, Forio D’Ischia

DISTRETTO 37 C.SO. Campano 316, Giugliano

DISTRETTO 38 Via Musella, Marano

DISTRETTO 39 C.SO Italia 168, Villaricca

DISTRETTO 40 Via Aldo Moro 8, Mugnano

DISTRETTO 41 Via Solimena Sant’Antimo

DISTRETTO 42 Via Cardarelli 1, Arzano

DISTRETTO 43 Via De Gasperi 44, Casoria

DISTRETTO 44 Via De Gasperi 1, Afragola

DISTRETTO 45 Via Santa Chiara, Caivano

DISTRETTO 46 Via Flavio Gioia 1, Acerra

DISTRETTO 47 Via degli Oleandri 1, Casalnuovo