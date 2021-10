De Luca incontra Un Posto al Sole: "Non ha occultato i problemi di Napoli e le sue contraddizioni quotidiane"

"Complimenti e auguri agli attori e ai protagonisti di un Posto al Sole, che compie 25 anni. Una produzione televisiva che ha saputo trasmettere, in tutti questi anni, un’immagine realistica di Napoli e del nostro territorio. Non ha occultato i problemi di Napoli e le sue contraddizioni quotidiane, ma ha rappresentato un quadro completo di quella che è la nostra città, nel bene e nel male, con le sue due facce, attraverso un prodotto popolare e di successo, in grado di parlare alle famiglie e alle persone in carne ed ossa". Così Vincenzo De Luca ha incontrato una rappresentanza del cast di Un Posto al Sole, la soap Rai ambientata a Napoli che festeggia i suoi 25 anni.

"Venticinque anni di Un Posto al Sole sono la dimostrazione della grande capacità organizzativa, della professionalità e del rigore nel lavoro che Napoli sa esprimere. La Regione Campania sosterrà e difenderà questa importante esperienza che crea lavoro e promuove l’immagine di Napoli in Italia e a livello internazionale", ha aggiunto il Governatore.