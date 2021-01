Ultima Messa del cardinale Sepe a Napoli: quando e dove vederla

La Chiesa di Napoli accoglie il Saluto del beneamato Cardinale Crescenzio Sepe, piena di gratitudine al Signore per il fecondo ministero pastorale iniziato il 1 luglio 2006. A causa delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, alla solenne celebrazione parteciperanno i Vescovi, un numero limitato di sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici e di Autorità civili. Per rendere partecipe quanto più possibile la comunità diocesana a tale evento, sarà possibile seguire la celebrazione attraverso la diretta televisiva su Canale 21 e la diretta streaming sul nostro sito e le altre piattaforme social.