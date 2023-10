TuttoSposi, chiude la 34ma edizione: chi sono i premiati

Moda ed entusiasmo al top e già voglia di preparare l’evento Tutto Sposi del 2024 in cui verrà lanciato anche il Padiglione delle Eccellenze con le migliori aziende che concorrono a preparare wedding, migliori abiti, bomboniere, viaggi di nozze, fiori, truccatori. Saluta così Tutto Sposi dopo le giornate di grande affluenza alla Mostra d’Oltremare, dove i napoletani e i fidanzati da tutta la Campania hanno potuto esplorare il mondo di una data che preparano come indimenticabile.

Le quattro giornate tra i 200 espositori sono state dense di esplorazione da parte dei giovani che preparano le nozze per la primavera-estate del 2024, ma anche del 2025 per chi ha voglia di anticipare per costruire al meglio il percorso verso le nozze. Folla in coda agli stand dei viaggi di nozze, donne affascinate dai lunghi veli dei vestiti da sposa, madri attente ai dialoghi con gli organizzatori delle feste di nozze nelle location della Campania.

“Tutto Sposi è stato anche quest’anno – spiega Martina Ferrara, presidente della fiera – un grande successo nei padiglioni pieni di fascino e che sono stati realizzati insieme alla wedding planner Cira Lombardo. Abbiamo visto interesse ed entusiasmo che può proseguire ora tutto l’anno sulla pagina tuttosposi.it/fiera-on-line che abbiamo varato per permettere ai nostri visitatori di contattare anche nelle settimane e nei mesi successivi gli espositori che hanno conosciuto con interesse qui nei nostri stand”.

Tanto il lavoro che Tutto Sposi ha realizzato insieme all’entusiasmo di Cira Lombardo, che ha tracciato le vie nuove del mondo dei matrimoni. Un mondo creato con il lavoro di aziende di grande qualità come l’Accademia Trucco Liliana Paduano, l’hair styling di Ferdinando Voluttoso, la musica di Kiss Kiss Italia, la rivista specializzata Elle Spose, Maxtris Confetti e le aziende delle sfilate. Sul palco nella sala delle sfilate tantissimi visitatori hanno ammirato le sfilate di grandi marchi: Atelier Giulia, Atelier Emè, Atelier Bencivenga, Atelier Francesca Piccini, Atelier Claudio Di Mari, Atelier Vanitas, Atelier Michela Ferriero.

Moda ed entusiasmo al top e già voglia di preparare l’evento Tutto Sposi del 2024 in cui verrà lanciato anche il Padiglione delle Eccellenze con le migliori aziende che concorrono a preparare wedding, migliori abiti, bomboniere, viaggi di nozze, fiori, truccatori. In questo 2023 sono stati già premiati tanti espositori di altissima qualità da parte di Cira Lombardo che ha organizzato il Wedding Luxury.

I premiati

Nel corso della serata inaugurale sono stati premiati gli specialisti del settore con il Wedding Luxury Awards. Di seguito i premiati.

Fioristi: Pichs Flower (Peppe Picca), Flover (Massimo Iodice e Rosaria Ungaro) a Antonio De Martino, Espedito Rusciano flower (Espedito Rusciano), L’asso dei fiori (Salvatore Borriello e Angela Russo), Iris Flower Design (fratelli Russo), Garofalo Creazioni (Luigi e Pasquale Garofalo), Carmine Ammaturo, Creazioni Floreali Regina (Francesco e Giuseppe Regina).

Fornitura fiori: La nuova Floricoltura, Ercolano Flora, Cooperativa del Golfo, Mary Roses dei fratelli Basso, Aniello Testa, Florcamp, Flortrade, D’Aniello, S.Antonio Flowers, Lembo, Manna Forniture Wedding.

Allestimenti e Service: Staging Italia, Allestimenti Le Rose, FG Eventi, Allestimenti D’Errico, G&G Party service, Sefaro, Publipas, InsanePrintDesign, This is Love, Fratelli Pizza, RGM Italy events, Donnarumma luminarie (NO TARGHE), Gaia Pietrella, Gemar Balloon, Puerta Balloon Style, Il Progettista di Eventi. Tenuta San Domenico, Savoy Beach, Alba Catering, DrinkMe, Eden Banqueting, Tanya Future Catering, Lombardi Pasticceri e Aniello Di Caprio, Emanuele Frigenti.

Intrattenimento: Selfie Box, Selfie 360 Party, All Party, Casinò Party, Forlenzo, Redmonium, Tonia Langella, Elek3, The Blue Gospel Singers, Ernesto Dolvi.

Make up & Hair Style: Francesco Riva e Ricci e Capricci.

Noleggio auto: Noleggi di Lusso, Shine Luxury.

Invito e grafica coordinata: Eyder Design, Todolab.

Cadeaux, forniture e abiti: Emò Italia, Bracciale Infinity, Gioie Gioielli Granata, Elisir N.03, DPL Candele, Giada Curti, Atelier Emé.

Fotografi: Morlotti Studio, Sabatino Maisto, Carmine Napolitano, Antonio Aragona, Belvedere, Luca Bottaro, Antonio Gibotta, Fashion Studio e Cattura un sogno di Mariella D’Amato.

Media Partner: Wedding Tv, Donna Tv, Sposi Magazine, Elle Sposa.