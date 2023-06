Linea Napoli-Sorrento, via alla sperimentazione estiva a partire dal 3 luglio

A partire da lunedì 3 luglio sulla linea Napoli-Sorrento, in accordo con le organizzazioni sindacali, parte la sperimentazione concordata in Prefettura con tutti i sindaci della tratta. E' quanto rende noto l'Eav.

Il nuovo modello di esercizio prevede un treno da Napoli per Sorrento ogni 36 minuti con prima fermata a Torre Annunziata ed un treno tra Napoli e Torre Annunziata mediamente ogni 18 minuti circa. In pratica, ad esempio, chi da San Giorgio a Cremano o Torre del Greco deve andare a Sorrento, dovrà cambiare treno a Torre Annunziata; mentre per chi viene dalla linea di Sarno sarà più conveniente arrivare a Napoli e prendere il direttissimo per Sorrento.

"A fronte di questo piccolo sacrificio, avremo complessivamente più treni e maggiore puntualità, in quanto vengono eliminati una serie di incroci che determinano spesso problemi alla regolarità della circolazione. Si tratta di una sperimentazione: se non funziona si ritorna al vecchio modello. Naturalmente, sia chiaro, restano i problemi strutturali dei treni vecchi e della infrastruttura, sui quali, come noto, sono in corso gli investimenti necessari. Si tratta quindi di un tentativo di migliorare la regolarità della circolazione in attesa dei nuovi treni e dei lavori al segnalamento ferroviario", spiega l'Eav in una nota.

A partire dal 3 luglio, quindi, ci saranno ogni giorno 224 treni, di cui:

- 58 treni direttissimi sulla linea Napoli - Sorrento con cadenza a 36’, che fermeranno a Napoli Porta Nolana, Piazza Garibaldi, Torre Annunziata, Villa Regina, Pompei, Pioppaino, Via Nocera, Castellammare, Vico Equense, Seiano, Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento oltre agli 8 treni direttissimi del Campania Express;

- 50 nuovi treni sulla linea Napoli - Torre Annunziata con cadenza a 36’, che fermeranno a Napoli Porta Nolana, Piazza Garibaldi, Gianturco, San Giovanni, Barra, S. Maria del Pozzo, S. Giorgio a Cremano, Portici Bellavista, Via libertà, Ercolano Scavi, Torre del Greco, via Sant’Antonio, Leopardi, Trecase e Torre Annunziata;

- 36 treni sulla linea Napoli - Torre Annunziata - Poggiomarino con cadenza a 36’ e lo stesso servizio viaggiatori di quello attuale;

- 31 treni sulla linea Napoli - Ottaviano - Sarno con cadenza a 36’ e lo stesso servizio viaggiatori di quello attuale;

- 41 treni sulla linea Napoli - Pomigliano - Baiano con la cadenza vigente a 24’ e lo stesso servizio viaggiatori di quello attuale domenicale e festivo.

"Considerando tutte le corse sulle diverse tratte, tra Napoli e Torre Annunziata avremo quindi mediamente a regime un treno ogni 18 minuti. I treni sulla linea Napoli-Sorrento avranno una percorrenza ridotta di circa 15 minuti rispetto ad oggi. Il dispositivo permetterà infatti di passare dagli effettivi 90 minuti medi di percorrenza registrati nelle ultime settimane a 72 minuti. La stessa frequenza riguarderà anche le linee per Sarno e Poggiomarino, per rendere omogeneo il sistema complessivo. In sostanza l’obiettivo è di eliminare il ritardo strutturale e di rendere l’orario reale coincidente con quello teorico. Il nuovo modello di esercizio si rende necessario per migliorare il servizio ferroviario, oggi caratterizzato da indici di puntualità e regolarità molto critici in maniera più evidente sulle tratte a singolo binario per effetto dei cosiddetti “incroci”, in particolare sulla direttrice Napoli-Sorrento. Il dispositivo nasce col proposito di alleviare l’impatto sui lavori già in corso o programmati su più punti della linea, in modo da 'alleggerire' l’infrastruttura, limitare i rallentamenti e portare a termine l’ammodernamento della linea senza interrompere la circolazione. Meno incroci garantiranno più affidabilità in termini di regolarità e puntualità. La stazione di Torre Annunziata diventa a questo punto un vero hub di interscambio tra le linee di Sorrento, Poggiomarino e Torre Annunziata", spiega ancora l'Ente Autonomo Volturno.

Il programma estivo prevede l’allungamento di 1 ora dell’orario di esercizio sulla Napoli-Sorrento che passerà dall’attuale 6/23 a quello 5:30/23:30, con il primo treno in partenza da Sorrento alle 5:30 e l’ultimo alle 22:03. Il primo treno da Napoli per Sorrento sarà alle ore 5:40 mentre l’ultimo da Napoli sarà alle ore 22:11.

Il dispositivo sarà effettuato in via sperimentale nei mesi di luglio ed agosto ed in caso di esito positivo e previo nuovo accordo con le organizzazioni sindacali, potrebbe proseguire anche nel periodo invernale sulla base dello stesso modello, con l’incremento dell’offerta giornaliera.