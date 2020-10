Trasporti, viaggi in treno dal 13 dicembre in poi al momento non prenotabili su portali Trenitalia e Italo

Non è possibile, al momento, prenotare viaggi in treno da e per Napoli (e da e per tutte le altre destinazioni) per date successive a sabato 12 dicembre sia sul portale di Trenitalia che su quello di Italo.

Questa la sorpresa in cui si sono imbattuti alcuni utenti del trasporto ferroviario, che avevano intenzione di prenotare viaggi in treno per date a ridosso del periodo natalizio.

