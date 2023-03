"Creare un percorso di trekking urbano che colleghi la collina dei Cangiani al cimitero delle Fontanelle": la proposta

La Commissione consiliare salute e verde del Comune di Napoli, presieduta da Fiorella Saggese, ha incontrato il servizio igiene urbana insieme alla Commissione salute e verde della Municipalità 3 per discutere dell'intervento di rimozione dei rifiuti in via Serbatoio dello Scudillo.

L'intervento dovrebbe essere realizzato dopo Pasqua, hanno annunciato i tecnici comunali, grazie a un accordo tra Asia e Tangenziale, che permetterà ai mezzi di Asìa di utilizzare una careggiata della tangenziale per rimuovere i rifiuti con una gru. L'intervento, in base al preventivo di Asìa, costerà circa 50 mila euro.

Diverse le osservazioni offerte dai consiglieri municipali nel corso del dibattito. Dopo l'intervento di pulizia bisognerà assicurare la valorizzazione di un'area dall'alto valore paesaggistico, anche prevedendo la chiusura al traffico veicolare, creando in questo modo un vero e proprio percorso di trekking urbano che colleghi la collina dei Cangiani al cimitero delle Fontanelle e al quartiere Materdei.

La presidente Saggese ha auspicato che l'area possa essere restituita al più presto a turisti e a cittadini e ha annunciato un sopralluogo in zona una volta ultimato l'intervento.