Trasporti Napoli, il Comune indice la gara per la fornitura di 20 tram bidirezionali

Sono stati pubblicati sull’Albo pretorio del Comune di Napoli alcuni atti tecnico-amministrativi di appalto di importanza rilevante per il completamento della rete di mobilità cittadina. In particolare, dal 2 novembre, è stata indetta la gara per la fornitura di 20 tram bidirezionali con un importo a base di gara pari a 63.034.000,00 euro, cofinanziati nell’ambito del PNRR.

Sono, inoltre, in pubblicazione due determine di indizione di gara, la prima riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione del tratto orientale della nuova rete ciclabile a valere sul PNRR ed il decreto ciclovie per 2.193.062,62 euro; la seconda riguarda l’approvazione degli atti di gara per la fornitura per la realizzazione dell’impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4 per 26.000.000 euro.

Un terzo atto di indizione di gara pubblicato in Albo pretorio dell'ente di Palazzo San Giacomo è a cura di ANM e riguarda ancora un intervento PNRR, ovvero l'affidamento della “progettazione esecutiva, nonché dei lavori strutturali, civili, degli adeguamenti impiantistici e della fornitura in opera delle apparecchiature, dei materiali e dei software necessari alla conversione dei depositi autobus ANM di Carlo III, Puglie e Cavalleggeri d’Aosta tramite l’inserimento dell’infrastruttura di ricarica per l’alimentazione degli autobus elettrici” – appalto integrato in Lotto unico del valore pari a 22.348.077,46 euro.

In tema di efficientamento energetico è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione ed efficientamento energetico del Pontile di Bagnoli, cofinanziato nell’ambito del progetto Jessica Campania POR FERS Campania 2007-2013 da appaltare entro l’anno.

“Desidero ringraziare gli uffici tutti, tecnici, amministrativi, contabili per lo sforzo a cui sono chiamati e saranno chiamati in questi due ultimi mesi dell’anno per rispettare le tempistiche imposte dai finanziamenti anche PNRR. Nei prossimi giorni diventerà sempre più pressante l’attività della nostra macchina tecnico-amministrativo-contabile, con l’obiettivo di rispettare tutti i tempi imposti dai finanziamenti”, afferma l'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza.