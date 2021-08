Tony Tammaro: "Annullato il mio concerto a Praia a Mare. Mi dedico alle pummarole"

"Avviso alla fanzeria. Causa ordinanza del Comune di Praia a Mare, il giorno 20 agosto NON SARÓ a Praia a Mare come annunciato. In alternativa al concerto che avrei dovuto tenere il 20 agosto, mi dedicherò alla produzione dei prodotti che vedete in foto. Mannaggia al Covid", scrive su Facebook con l'ironia che lo contraddistingue sempre Tony Tammaro, in merito al concerto annullato a Praia a Mare.

A chi gli chiedeva dettagli sulla nuova produzione di prodotti visibile in foto, l'artista ha così risposto ai fan: "E' stato più duro procurare i vuoti di Peroncino che comprare le cascette di pummarole".