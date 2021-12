Covid-19 e festività, è corsa al tampone: file anche di un'ora in farmacia

Un milione e 33mila euro al giorno, in media. È quanto in Campania si è speso, nel mese di dicembre, per i tamponi Covid. Effetto del green pass o della voglia di incontrarsi in famiglia durante le festività natalizie, resta il dato numerico impressionante.

Del resto, senza affidarsi alle cifre, bastano le file all'esterno delle farmacie. Nei giorni scorsi è stato necessario aspettare anche più di un'ora per testarsi, in particolare nelle giornate del 24 e del 25 dicembre. Adesso la media d'attesa è di poco più di mezz'ora, con picchi soprattutto di mattina.

Green pass, festività in famiglia, ma anche un “contact tracing” fai da te quello che spinge le persone a testarsi, cioè un tentativo di capire se si è positivi dopo aver saputo di amici o parenti contagiati, magari visti anche parecchi giorni fa.

Intanto in farmacia non si trovano più confezioni di test antigenici per uso autodiagnostico, e stanno diventando di difficile (o costoso) reperimento anche online.