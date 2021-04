Amici, De Martino in polemica con il pubblico: "Non c'è spazio per tutti"

Durante la quarta puntata del serale di Amici, Stefano De Martino ha scatenato la reazione del pubblico in studio con un suo giudizio. Il ballerino e conduttore napoletano, era stato chiamato a commentare la sfida tra Serena, ballerina della squadra Celentano-Zerbi, e Alessandro, ballerino del team Arisa-Cuccarini.

De Martino ha "premiato" l'esibizione di Alessandro e a Serena - che da ballerina classica si è ritrovata a fare un pezzo moderno - ha detto: "Serena, un grande compito, ti ha affidato la Celentano! Te la sei cavata molto molto bene però, come al solito, quando si esce dal proprio stile, si perde un po’ questo (indicando il volto, ndr). A me è mancato solo questo. Perché c’eri nel pezzo".

Dopo le parole del ballerino il pubblico in studio ha rumoreggiato e lui ha prontamente replicato: "Ragazzi, sono chiamato a dire quello che penso, non quello che pensate voi, mi spiace. Vi rispetto tantissimo ma la sedia è una. Non c’è spazio per tutti!". Le nuove parole di De Martino sono state percepite da alcuni come una battuta, da altri come fare spocchioso.