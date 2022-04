Codice Rainbow, ecco lo sportello di consulenza legale Lgbtq+

Si chiama Codice Rainbow, ed è lo sportello di consulenza legale e psicologica in materia di diritti civili e della persona attivo nel museo Matt a Terzigno. Pensato come un luogo accogliente e sicuro per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale, dall'identità o espressione di genere, è stato istituito dal Comune di Terzigno ed è gestito in convenzione dall'associazione di Torre Annunziata "Lgbt+ Pride Vesuvio Rainbow".

Lo sportello è aperto tutti i venerdì in corso Luigi Einaudi, dalle 17 alle 19, e offre un servizio, in presenza e accessibile a tutti, di consulenza, assistenza, informativa e di supporto alla cittadinanza.

Lo sportello si propone di esplorare, all'insegna dell'integrazione, la complessità dell'identità oltre che di destrutturare gli stereotipi e la disinformazione sulle persone Lgbtq+, creando opportunità per costruire dialoghi e connessioni interculturali. Si configura anche come punto d'accoglienza e sostegno legale e psicologico per le persone Lgbtq+ migranti, rifugiate e/o richiedenti protezione internazionale. L'associazione che offre gratuitamente lo sportello di Terzigno informa che "nelle diverse attività sono sempre garantite segretezza e rispetto della privacy a tutte le persone che vi entrano in contatto e che ne utilizzano i servizi".