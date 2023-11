Sfogliatelle in cambio di bottiglie di plastica: l'iniziativa per promuovere la raccolta differenziata

Sfogliatelle in cambio di bottiglie di plastica per promuovere la raccolta differenziata. Questa l'iniziativa annunciata dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Sono tra le più buone di Napoli! Smaltisci bene le bottiglie di plastica, a Bacoli, e ritira gratuitamente le tue sfogliatelle alla pasticceria Carraturo. È un’iniziativa che promuove la raccolta differenziata. Basta fare correttamente lo smaltimento dei rifiuti. Con le macchine mangiaplastica comunali. Le trovi in tutto il nostro paese. E cosi, dalle bottiglie di plastica da gettare, nasce una gustosa opportunità. Ogni 20 ecobonus, una sfogliatella da Carraturo. Ogni 30, caffè con riccia o frolla. Colazione assicurata, da un’istituzione culinaria napoletana. A Porta Capuana", scrive il primo cittadino flegreo.

"C’è chi, proprio stamane, con 200 ecopunti collezionati a Bacoli, ha ritirato le sue 10 sfogliatelle a Porta Capuana. Perché fare la raccolta rifiuti, con civiltà, conviene. All’ambiente, alla diminuzione dei tributi, ed anche al palato. Ringrazio la pasticceria Carraturo per aver accettato questa sfida. Siamo onorati che chi rappresenta la pasticceria napoletana dal 1837, abbia deciso di aderire alla rete virtuosa promossa nella nostra città. Ringrazio l’assessore Rosaria Di Meo. Ringrazio Valentina Sanfelice di Bagnoli, amministratore unico di Flegrea Lavoro. Aiutateci ad espandere la rete. Aderite anche voi all’iniziativa. Come cittadini, smaltendo bene. E come commercianti, imprenditori, offrendo benefici per i cittadini civili. Insieme, siamo imbattibili. Insieme, è più bello. Un passo alla volta", aggiunge Della Ragione.