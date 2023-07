A Napoli set blindato per LOL Talent Show - Chi fa ridere è dentro (Foto gallery)

A Napoli i set non mancano. C’è Paolo Sorrentino con la sua troupe si aggira per Napoli per il suo progetto top secret ispirato a Parthenope; c’è Gabriele Salvatores che con Pierfrancesco Favino gira Napoli-New York. Tra loro si fa largo anche la bizzarra banda di LOL – Chi ride è fuori, il format portato al successo da Prime Video dove l’aristocrazia della comicità italiana è stata chiamata all’appello negli ultimi tre anni, per un nuovo accattivante esperimento che sarà lanciato nel 2024.

Per la quarta edizione c’è una novità che rappresenta anche un’opportunità: aprire un casting per cercare il decimo concorrente che parteciperà accanto ai comici già noti.

Un trampolino di lancio per chi desidera fare questo mestiere ma ancora è sconosciuto. In tutta Italia scatta la ricerca per trovare il decimo comico che con una fatica immensa, fino all’ultimo episodio, non dovrà neanche accennare un mezzo sorriso.

Per valutare e scegliere il fortunato o la fortunata, Prime Video e il team del talent show ha chiamato da tre giudici d’eccezione che sono stati anche amati protagonisti delle stagioni precedenti: Elio, Katia Folesa e Angelo Pintus. A guidare questa impresa c’è Mago Forest.

Il set blindato al Teatro Bellini di Napoli

Elio, Katia Folesa Mago Forest e Angelo Pintus da alcune settimane, hanno intrapreso un tour toccando i teatri delle città italiane più importanti per questa caccia al comico, però non si esaurisce tutto a delle semplici audizioni. Prime Video ne approfitta per realizzare e promuovere un format nel format: LOL Talent Show – CHI FA RIDERE E’ DENTRO, un nuovo show in cinque episodi che riprende questi momenti di intrattenimento puro e che, appunto, saranno condotti dallo strampalato Mago Forest.

Napoli non può mancare in questo tour di audizioni e riprese. Fino a domani il Teatro Bellini diventa il set blindatissimo per girare delle scene di questi episodi che mette in luce anche coloro che non saranno scelti dandogli pur sempre l’occasione di essere notati.

Via Conte di Ruvo è sovrastata dai camion con l’attrezzatura di scena e i locali che costeggiano l’edificio dello storico teatro sono occupati dai componenti della troupe che si assicurano che i curiosi non ficcanasino troppo.

Durante queste ore caldissime, le più calde di quest’estate, le riprese durano fino a sera inoltrata.

Per la tappa napoletana di LOL Talent Show– CHI FA RIDERE E’ DENTRO, i giudici Elio, Folesa e Pintus saranno affiancati da Fabio Balsamo (The Jackal) e Maria Di Biase che li aiuteranno a scovare il nuovo talento in grado di competere con i veterani della comicità.

Il nuovo show Original sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024.