Via Montagna Spaccata, la strada dei semafori fantasma

Tutti spenti, da quando sono lì. I semafori di via Montagna Spaccata, a Pianura, sono un mistero. Si trovano poco prima della rotonda di palazzo Fontana, in direzione Quarto. Installati da un anno, non hanno mai preso a funzionare. Ne racconta la loro storia su Facebook Marco Sansone, sindacalista Usb e dipendente di Anm.

"Dopo decine e decine di investimenti di pedoni, che hanno provocato feriti gravi e morti, da qualche anno sono stati finalmente predisposti dei dossi che hanno migliorato la situazione e garantito un po' più di sicurezza a chi attraversa una delle arterie più pericolose di Napoli - spiega Sansone a proposito dell'arteria stradale pianurese - Ma non era bastato a limitare gli incidenti, alcuni con conseguenze gravissime. Così, da un anno a questa parte hanno istallato anche dei semafori per l'attraversamento pedonale".

"Mesi di lavoro - prosegue Sansone - che hanno creato mille difficoltà ad una già pessima viabilità, in uscita ed in entrata da Pianura, uno dei quartieri "dormitorio" (non c'è niente, tranne un abusivismo edilizio da record) più densamente abitati d'Europa. Ebbene, ad oggi, quei semafori sono ancora spenti!".

"Utili - prosegue - solo a creare ancora più difficoltà ai pedoni che camminano sui marciapiedi, soprattutto se diversamente abili o con passeggini. Un esempio di inefficienza e spreco di denaro pubblico. Intanto attraversare qui, soprattutto in alcuni orari, resta sempre un'impresa, una roulette russa per tutti, specialmente per ragazzi ed anziani".