EasyJet festeggia San Gennaro con i napoletani: 30.000 posti scontati fino al 19% dal 19 settembre

Iniziativa di easyJet per festeggiare nel migliore dei modi la giornata di San Gennaro, il patrono della città di Napoli celebrato il 19 settembre.

Per unirsi alla festa insieme ai napoletani, la compagnia aerea internazionale mette da oggi lunedì 4 settembre a disposizione dei suoi passeggeri partenopei ben 30.000 posti su voli in partenza da e per Napoli a tariffe super convenienti, con sconti fino al 19%.

L’offerta speciale – dedicata ai passeggeri in partenza o in arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino, seconda base di easyJet in Italia – sarà valida fino al 7 settembre 2023 alle ore 12 e consentirà di prenotare un viaggio nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 30 novembre, scegliendo tra una delle 46 destinazioni raggiungibili da Napoli grazie a easyJet: Londra, Sharm el-Sheikh, Ginevra, Nizza, Birmingham, e tante altre ancora.