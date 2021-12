Sciopero del trasporto pubblico a Napoli: la situazione in città

E' sospeso dalle 9,30 di questa mattina, dopo che sono terminate le corse della fascia di garanzia mattinale, per adesione di parte del personale in turno alle agitazioni, il servizio per le Funicolari di Napoli Centrale, Montesanto e Chiaia.

Anche per la Metro Linea 1 il servizio è sospeso, mentre per le linee di superficie (tram, bus e filobus), il servizio è ridotto.

Queste le fasce di garanzia Anm pomeridiane e serali per lo sciopero del trasporto pubblico del 16 dicembre:

- FUNICOLARI

prima corsa ORE 17:00 | ultima corsa serale ORE 19:50

- METRO LINEA 1

> prima corsa pomeridiana DA PISCINOLA ORE 17:12 | DA GARIBALDI ORE 17:52

> ultima corsa pomeridiana DA PISCINOLA ORE 19:46 | DA GARIBALDI ORE 19:44

- LINEE DI SUPERFICIE (bus, tram, filobus)

Il servizio è garantito dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze sono fissate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero. Il servizio torna regolare 30 minuti dopo la fine dello sciopero.